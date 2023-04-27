ソフトバンクが競り勝った。六回に栗原の満塁本塁打で先制。七回、１点差に迫られたが、直後に近藤の犠飛でリードを広げた。今季初登板の森は制球が良く、６回４安打無失点で白星。楽天は滝中がピンチを招き、鈴木翔が一発を浴びた。