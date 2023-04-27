阪神が共に今季最多の１９安打、１５得点で大勝した。伊藤将は直球、変化球に切れがあり、今季初勝利を２安打完封で飾った。打線は二回に２点先制し、三回は打者１１人の猛攻で６点。八回も６点を加えた。巨人は投手陣が打ち込まれた。