三井住友ＦＧ、米証券ジェフリーズに追加出資 最大１５％、提携強化
2023年04月27日21時22分
三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）は２７日、米証券会社ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループとの資本・業務提携を強化すると発表した。傘下の三井住友銀行が株式を段階的に取得して議決権のない株式に転換する優先株と交換し、２０２５年末までに最大１５％まで追加取得する。出資額は変動する可能性があるものの、１０００億円超の見通し。米国での法人向け金融や投資銀行業務を強化する。
三井住友ＦＧ、米証券ジェフリーズに追加出資 最大１５％、提携…
2023年04月27日21時22分
三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）は２７日、米証券会社ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループとの資本・業務提携を強化すると発表した。傘下の三井住友銀行が株式を段階的に取得して議決権のない株式に転換する優先株と交換し、２０２５年末までに最大１５％まで追加取得する。出資額は変動する可能性があるものの、１０００億円超の見通し。米国での法人向け金融や投資銀行業務を強化する。
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