北海道電力社長に斎藤氏 藤井氏は会長に―６月２８日付
2023年04月27日20時35分
北海道電力は２７日、斎藤晋常務（６２）が社長に昇格し、藤井裕社長（６７）が代表権のある会長に就く人事を発表した。真弓明彦会長（６８）は退任する。いずれも６月２８日付。新体制で泊原発（北海道泊村）再稼働などの課題に取り組む。
北海道電力社長に斎藤氏 藤井氏は会長に―６月２８日付
2023年04月27日20時35分
北海道電力は２７日、斎藤晋常務（６２）が社長に昇格し、藤井裕社長（６７）が代表権のある会長に就く人事を発表した。真弓明彦会長（６８）は退任する。いずれも６月２８日付。新体制で泊原発（北海道泊村）再稼働などの課題に取り組む。
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