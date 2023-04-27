西部ガスホールディングス＝２０２３年３月期連結業績は増収増益。主力のガス事業は液化天然ガス（ＬＮＧ）価格の高騰などを背景に、売上高が過去最高の２６６億３２００万円となった。長崎県のテーマパーク「ハウステンボス」の株式の売却益を特別利益に計上したことなども利益面で貢献した。