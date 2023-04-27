松井裕が海外ＦＡ権 プロ野球・楽天
2023年04月27日18時37分
楽天の松井裕樹投手（２７）は２７日、出場選手登録日数が９年に達し、海外フリーエージェント（ＦＡ）権の取得条件を満たした。
松井裕が海外ＦＡ権 プロ野球・楽天
2023年04月27日18時37分
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