中外製薬、早期退職に３７４人 ４０歳以上の社員対象
2023年04月27日18時31分
中外製薬は２７日、４０歳以上の社員を対象に早期退職を募集し、３７４人の応募があったと発表した。２０２２年１２月期に６期連続で過去最高の売り上げ収益と営業利益を更新するなど業績は好調だが、構造改革の推進と人材の高度化を進めるという。
中外製薬、早期退職に３７４人 ４０歳以上の社員対象
2023年04月27日18時31分
中外製薬は２７日、４０歳以上の社員を対象に早期退職を募集し、３７４人の応募があったと発表した。２０２２年１２月期に６期連続で過去最高の売り上げ収益と営業利益を更新するなど業績は好調だが、構造改革の推進と人材の高度化を進めるという。
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