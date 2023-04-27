ＪＲ東、３年ぶり黒字 コロナ禍の影響から回復
2023年04月27日18時26分
ＪＲ東日本が２７日発表した２０２３年３月期連結決算は、純損益が９９２億円の黒字（前期は９４９億円の赤字）となった。コロナ禍で低迷していた経済活動の正常化に伴い、旅客需要や店舗の売り上げが回復。通期として３年ぶりに黒字を確保した。
売上高は前期比２１．６％増の２兆４０５５億円。このうち鉄道運輸収入は、コロナ前の１９年３月期比で約７５％の水準まで持ち直した。
ＪＲ東、３年ぶり黒字 コロナ禍の影響から回復
2023年04月27日18時26分
ＪＲ東日本が２７日発表した２０２３年３月期連結決算は、純損益が９９２億円の黒字（前期は９４９億円の赤字）となった。コロナ禍で低迷していた経済活動の正常化に伴い、旅客需要や店舗の売り上げが回復。通期として３年ぶりに黒字を確保した。
売上高は前期比２１．６％増の２兆４０５５億円。このうち鉄道運輸収入は、コロナ前の１９年３月期比で約７５％の水準まで持ち直した。
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