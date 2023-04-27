＜セ＞

ヤクル ６－６ ＤｅＮ（１０回表、横浜）

巨 人 ０－１５阪 神（終了、甲子園）

中 日 ２－２ 広 島（１２回表、マツダスタジアム）

＜パ＞

楽 天 ３－５ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ