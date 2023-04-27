【出場選手登録】▽ヤクルト・ピーターズ投手▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手、宮国椋丞投手▽阪神・伊藤将司投手

【同抹消】▽ヤクルト・尾仲祐哉投手▽ＤｅＮＡ・益子京右捕手▽巨人・鍬原拓也投手▽広島・大瀬良大地投手▽中日・清水達也投手（再登録は５月７日以降）