セ・リーグ公示（２７日） プロ野球
2023年04月27日16時23分
【出場選手登録】▽ヤクルト・ピーターズ投手▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手、宮国椋丞投手▽阪神・伊藤将司投手
【同抹消】▽ヤクルト・尾仲祐哉投手▽ＤｅＮＡ・益子京右捕手▽巨人・鍬原拓也投手▽広島・大瀬良大地投手▽中日・清水達也投手（再登録は５月７日以降）
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