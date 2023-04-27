名鉄百貨店（名古屋市）は２７日、一宮店（愛知県一宮市）を２０２４年１月３１日に閉店すると発表した。近隣にある商業施設との競合により売り上げが低迷していた上、新型コロナの感染拡大が収益悪化に追い打ちをかけた。