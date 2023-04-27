ＡＮＡ、３年ぶり黒字 旅客回復で純利益８９４億円
2023年04月27日15時29分
ＡＮＡホールディングス（ＨＤ）が２７日発表した２０２３年３月期連結決算は、純損益が８９４億円の黒字（前期は１４３６億円の赤字）に転換した。通期黒字は、新型コロナウイルス流行が本格化する前の２０年３月期以来３年ぶり。コロナ対策の行動制限や入国規制の緩和で、旅客数が回復した。
ＡＮＡ、３年ぶり黒字 旅客回復で純利益８９４億円
2023年04月27日15時29分
ＡＮＡホールディングス（ＨＤ）が２７日発表した２０２３年３月期連結決算は、純損益が８９４億円の黒字（前期は１４３６億円の赤字）に転換した。通期黒字は、新型コロナウイルス流行が本格化する前の２０年３月期以来３年ぶり。コロナ対策の行動制限や入国規制の緩和で、旅客数が回復した。
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