松野官房長官、５類移行後も対策留意を
2023年04月27日12時21分
松野博一官房長官は２７日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを「５類」に移行した後も、感染対策に留意するよう呼び掛けた。「ウイルスの特徴が直ちに変わるものではなく、感染が広がる状況では対策に気を付けるなど、今後も理解と協力をお願いしたい」と述べた。
松野官房長官、５類移行後も対策留意を
2023年04月27日12時21分
松野博一官房長官は２７日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを「５類」に移行した後も、感染対策に留意するよう呼び掛けた。「ウイルスの特徴が直ちに変わるものではなく、感染が広がる状況では対策に気を付けるなど、今後も理解と協力をお願いしたい」と述べた。
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