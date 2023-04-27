セブン＆アイ・ホールディングスが、傘下の総合スーパー大手イトーヨーカ堂（東京）と首都圏地盤の食品スーパーのヨーク（同）を年内にも統合することが２７日、分かった。商品開発や物流の機能を集約して固定費を削減し、今後３年で首都圏スーパー事業の黒字転換を目指す。