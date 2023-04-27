欧州サッカー各国リーグ（２６日）
2023年04月27日10時30分
▽イングランド・プレミアリーグ
ノッティンガ ３―１ ブライトン
ム
ブレントフォ ２―０ チェルシー
ード
リバプール ２―１ ウェストハム
マンチェスタ ４―１ アーセナル
ーＣ
▽スペイン１部リーグ
Ａマドリード ３―１ マジョルカ
アルメリア ２―１ ヘタフェ
セ ル タ １―０ エルチェ
バリェカノ ２―１ バルセロナ
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（２６日）
2023年04月27日10時30分
▽イングランド・プレミアリーグ
ノッティンガ ３―１ ブライトン
ム
ブレントフォ ２―０ チェルシー
ード
リバプール ２―１ ウェストハム
マンチェスタ ４―１ アーセナル
ーＣ
▽スペイン１部リーグ
Ａマドリード ３―１ マジョルカ
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