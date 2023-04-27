円相場、１３３円４４～４５銭 ２７日午前９時現在
2023年04月27日09時09分
２７日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３３円４４～４５銭と、前日（１３３円４５～４６銭）に比べ０１銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３３円４４～４５銭 ２７日午前９時現在
2023年04月27日09時09分
２７日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３３円４４～４５銭と、前日（１３３円４５～４６銭）に比べ０１銭の円高・ドル安となった。
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