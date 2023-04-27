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ファースト・リパブリック銀行

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ファースト・リパブリック銀行

2023年04月27日08時30分

　ファースト・リパブリック銀行　１９８５年に設立された米カリフォルニア州サンフランシスコに本拠を構える地方銀行。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）によると、昨年末時点で同州を中心に米国内７２支店を展開。総資産では全米１４位の中堅行で、３月に破綻したシリコンバレー銀行を上回る。富裕層向けの銀行業務や資産管理業務などを得意とし、不動産関連取引も多い。３月末時点の総資産は２３２９億ドル（約３１兆円）。（時事）

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