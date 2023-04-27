【共通ニュース】

◆ゼレンスキー氏と電話協議 習氏 ウクライナ侵攻後初

◆米、韓国に戦略原潜派遣 対北朝鮮、核抑止へ協議体

◆民間船 月着陸果たせず 減速できず衝突 高度測定にズレ ＨＡＫＵＴＯ―Ｒ「成果大きい」

◆ホンダＥＶ ４車種発売 ２６年までに ＴＳＭＣと協業

◆日本郵便 役員ら７３人処分 局舎移転時に虚偽報告

◆刑務官約１０人 書類送検へ 名古屋刑務所 受刑者に暴行の疑い

◆コロナ水際対策、あすまで 政府調整 大型連休見据え前倒し

◆「広告トラック」統一規制 ４都県・５政令市 検討へ

〔日経〕

◆「運用会社 抜本改革を」 首相指示 流行投信優先を是正(1)

◆自動運転向け高精度センサー ＴＤＫ、生産能力倍増へ ３５０億円投資 米中勢に先行(1)

◆野村、純利益３５％減 前期、株取引の低迷響く(9)

◆長短金利操作 継続の観測 物価議論、過去の政策検証も 植田日銀、きょうから決定会合(9)

◆ファナック、中国回復鈍く 今期純利益２０％減へ 工場自動化部門 減速続く ＥＶ向けロボは堅調(15)

◆ヨーカ堂・ヨーク統合へ セブン＆アイ 年内にも、コスト減(15)

（続）