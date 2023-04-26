ソフトバンクが５連敗で止めた。三回に近藤の左前打と柳田の２点二塁打で３点を先制。１点差の七回に甲斐の中前打で１点を加えた。和田が六回途中２失点で２勝目。楽天は守備の乱れが失点につながり、反撃もソロ２本のみに終わった。