ソフトバンクの和田が２勝目 プロ野球・ソフトバンク―楽天
2023年04月26日20時51分
ソフトバンクが５連敗で止めた。三回に近藤の左前打と柳田の２点二塁打で３点を先制。１点差の七回に甲斐の中前打で１点を加えた。和田が六回途中２失点で２勝目。楽天は守備の乱れが失点につながり、反撃もソロ２本のみに終わった。
ソフトバンクの和田が２勝目 プロ野球・ソフトバンク―楽天
2023年04月26日20時51分
ソフトバンクが５連敗で止めた。三回に近藤の左前打と柳田の２点二塁打で３点を先制。１点差の七回に甲斐の中前打で１点を加えた。和田が六回途中２失点で２勝目。楽天は守備の乱れが失点につながり、反撃もソロ２本のみに終わった。
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