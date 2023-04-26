営業収入、大幅増 Ｊ１浦和
2023年04月26日19時35分
Ｊ１浦和は２６日に開いた株主総会で２０２２年度決算を承認し、営業収入が新型コロナウイルス禍前の水準に近い８１億円２７００万円だった。前年からは１２億円以上増加し、営業利益は３期ぶりに黒字に転じた。入場制限の段階的な緩和で客足が戻ったほか、広告料収入が過去最高額で、グッズの売れ行きも好調だった。
経常利益は４億９２００万円となり、２期連続の黒字。
営業収入、大幅増 Ｊ１浦和
2023年04月26日19時35分
Ｊ１浦和は２６日に開いた株主総会で２０２２年度決算を承認し、営業収入が新型コロナウイルス禍前の水準に近い８１億円２７００万円だった。前年からは１２億円以上増加し、営業利益は３期ぶりに黒字に転じた。入場制限の段階的な緩和で客足が戻ったほか、広告料収入が過去最高額で、グッズの売れ行きも好調だった。
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