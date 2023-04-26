フジテック、創業家側から株主提案受領 社外取候補者８人
2023年04月26日18時51分
エレベーター大手フジテックは２６日、同社創業家出身の内山高一前会長が代表を務める会社から、６月の定時株主総会に向け、８人の社外取締役候補の選任案を含む株主提案を受け取ったと発表した。フジテックは株主提案に対する取締役会の意見について、「決定次第速やかにお知らせする」とコメントしている。
フジテック、創業家側から株主提案受領 社外取候補者８人
2023年04月26日18時51分
エレベーター大手フジテックは２６日、同社創業家出身の内山高一前会長が代表を務める会社から、６月の定時株主総会に向け、８人の社外取締役候補の選任案を含む株主提案を受け取ったと発表した。フジテックは株主提案に対する取締役会の意見について、「決定次第速やかにお知らせする」とコメントしている。
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