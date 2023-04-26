ユニゾが民事再生法 負債１２６２億円、今年最大
2023年04月26日19時09分
不動産・ホテル事業を展開するユニゾホールディングス（東京）が２６日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。帝国データバンクによると負債額は約１２６２億円で、今年最大の倒産となる。
コロナ禍に伴うホテル事業の苦戦などで資金繰りが悪化。来月に期日を迎える社債１００億円の償還原資を確保できなかった。今月２６日付で基本合意を締結した日本産業推進機構グループの支援の下で再生を図る予定。
ユニゾが民事再生法 負債１２６２億円、今年最大
2023年04月26日19時09分
不動産・ホテル事業を展開するユニゾホールディングス（東京）が２６日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。帝国データバンクによると負債額は約１２６２億円で、今年最大の倒産となる。
コロナ禍に伴うホテル事業の苦戦などで資金繰りが悪化。来月に期日を迎える社債１００億円の償還原資を確保できなかった。今月２６日付で基本合意を締結した日本産業推進機構グループの支援の下で再生を図る予定。
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