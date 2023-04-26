＜セ＞

ヤクル ２－５ ＤｅＮ（終了、横浜）

巨 人 ８－４ 阪 神（終了、甲子園）

中 日 ６－３ 広 島（終了、マツダスタジアム）

＜パ＞

オリッ ３－６ 日ハム（終了、エスコンフィールド）

西 武 １－２ ロッテ（終了、ゾゾマリン）

楽 天 ２－４ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ