日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は２６日、最新の日本ランキングを発表し、キックボクシングから転向した那須川天心（帝拳）がスーパーバンタム級の７位に入った。８日に同級６回戦でデビューし、日本バンタム級２位（対戦時）の与那覇勇気（真正）を３―０の判定で破った。