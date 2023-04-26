自民、大阪４選挙区で公募
2023年04月26日17時37分
自民党大阪府連は２６日、次期衆院選の大阪９、１０、１４、１８区で候補者を公募すると発表した。募集期間は同日から５月８日まで。
２０２１年衆院選で、自民党は候補者を擁立した大阪府内の全小選挙区で日本維新の会に敗北。４月の大阪府・市議選でも議席を減らし、態勢の立て直しが急務となっている。
自民、大阪４選挙区で公募
2023年04月26日17時37分
自民党大阪府連は２６日、次期衆院選の大阪９、１０、１４、１８区で候補者を公募すると発表した。募集期間は同日から５月８日まで。
２０２１年衆院選で、自民党は候補者を擁立した大阪府内の全小選挙区で日本維新の会に敗北。４月の大阪府・市議選でも議席を減らし、態勢の立て直しが急務となっている。
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