国内では２６日、新たに１万３０９４人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の水曜日と比べ約１０００人増えた。新たな死者は２３人。重症者は５８人で前日から１人減った。



【詳報】新型コロナウイルス 国内の状況

東京都では、新たに１７４５人の感染を確認。新規感染者は前週の水曜日と比べ２３１人増加した。新たな死者は４人。都基準による重症者は前日比１人増の４人だった。