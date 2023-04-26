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Ｊ１横浜Ｍが新拠点公開　横須賀市の公園施設―Ｊリーグ

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Ｊ１横浜Ｍが新拠点公開　横須賀市の公園施設―Ｊリーグ

2023年04月26日16時30分

横浜Ｍの新クラブハウス内にある選手のロッカールーム＝２６日、神奈川県横須賀市

横浜Ｍの新クラブハウス内にある選手のロッカールーム＝２６日、神奈川県横須賀市

  • 横浜Ｍの新クラブハウス内にあるミーティング室。一般にも開放される＝２６日、神奈川県横須賀市

　Ｊ１横浜Ｍは２６日、今年１月から使用している神奈川県横須賀市の練習拠点で報道陣向けの内覧会を開いた。新クラブハウスには低酸素室を備えたトレーニング室や流水プールのほか、選手ラウンジ、仮眠室も完備。横浜市内の「マリノスタウン」が閉鎖されてから、トップチームは７年間、練習場を転々としてきた。クラブにとっては念願の新拠点となった。
　名称は「Ｆ・マリノススポーツパーク」。横須賀市が既存の公園を施設として再整備し、横浜Ｍはクラブハウスと芝のピッチ２面、フットサル場などの使用料を払う。６月からチームが使うミーティング室やレストランなどが一般開放される。

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