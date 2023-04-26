パ・リーグ公示（２６日） プロ野球
2023年04月26日16時14分
【出場選手登録】▽ソフトバンク・和田毅投手▽楽天・高田孝一投手▽ロッテ・岩下大輝投手▽日本ハム・杉浦稔大投手
【同抹消】▽ロッテ・美馬学投手（再登録は５月６日以降）
パ・リーグ公示（２６日） プロ野球
2023年04月26日16時14分
【出場選手登録】▽ソフトバンク・和田毅投手▽楽天・高田孝一投手▽ロッテ・岩下大輝投手▽日本ハム・杉浦稔大投手
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