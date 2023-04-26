将来推計人口
2023年04月26日15時17分
将来推計人口 厚生労働省の研究機関、国立社会保障・人口問題研究所が国勢調査を基に５年に１度見直している統計。総人口（外国人を含む）や年齢構成、出生率について５０年後までの推移を「高位」「中位」「低位」の３パターンで予測する。年金や医療、介護といった社会保障政策などを立案する際の基礎資料となる。前回の公表は２０１７年４月。今回の公表は新型コロナウイルスの影響で１年遅れた。
将来推計人口
2023年04月26日15時17分
将来推計人口 厚生労働省の研究機関、国立社会保障・人口問題研究所が国勢調査を基に５年に１度見直している統計。総人口（外国人を含む）や年齢構成、出生率について５０年後までの推移を「高位」「中位」「低位」の３パターンで予測する。年金や医療、介護といった社会保障政策などを立案する際の基礎資料となる。前回の公表は２０１７年４月。今回の公表は新型コロナウイルスの影響で１年遅れた。
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