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日野自動車が２６日発表した２０２３年３月期連結決算は、純損益が１１７６億円の赤字だった。赤字は３年連続で、損失幅は前期の８４７億円を上回り過去最大。一連のエンジン不正で、顧客への補償費用などを損失に計上したことが響いた。