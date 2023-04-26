日野自、赤字１１７６億円 エンジン不正で過去最大―２３年３月期
2023年04月26日15時07分
日野自動車が２６日発表した２０２３年３月期連結決算は、純損益が１１７６億円の赤字だった。赤字は３年連続で、損失幅は前期の８４７億円を上回り過去最大。一連のエンジン不正で、顧客への補償費用などを損失に計上したことが響いた。
日野自、赤字１１７６億円 エンジン不正で過去最大―２３年３月…
2023年04月26日15時07分
日野自動車が２６日発表した２０２３年３月期連結決算は、純損益が１１７６億円の赤字だった。赤字は３年連続で、損失幅は前期の８４７億円を上回り過去最大。一連のエンジン不正で、顧客への補償費用などを損失に計上したことが響いた。
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