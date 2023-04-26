【ニューヨーク時事】米大リーグのレイズが２５日、セントピーターズバーグで行われたアストロズ戦に０―５で敗れ、本拠地での開幕からの連勝が１４で止まった。大リーグ公式サイトによると、２００９年にドジャースが記録した１３連勝を更新し、１９００年以降の大リーグで最長となっていた。

レイズは今季、大リーグ記録に並ぶ開幕１３連勝を達成。２５日を終えて２０勝４敗で、ア・リーグ東地区の首位に立っている。