本拠地連勝１４で止まる 米大リーグ・レイズ
2023年04月26日14時33分
【ニューヨーク時事】米大リーグのレイズが２５日、セントピーターズバーグで行われたアストロズ戦に０―５で敗れ、本拠地での開幕からの連勝が１４で止まった。大リーグ公式サイトによると、２００９年にドジャースが記録した１３連勝を更新し、１９００年以降の大リーグで最長となっていた。
レイズは今季、大リーグ記録に並ぶ開幕１３連勝を達成。２５日を終えて２０勝４敗で、ア・リーグ東地区の首位に立っている。
本拠地連勝１４で止まる 米大リーグ・レイズ
2023年04月26日14時33分
【ニューヨーク時事】米大リーグのレイズが２５日、セントピーターズバーグで行われたアストロズ戦に０―５で敗れ、本拠地での開幕からの連勝が１４で止まった。大リーグ公式サイトによると、２００９年にドジャースが記録した１３連勝を更新し、１９００年以降の大リーグで最長となっていた。
レイズは今季、大リーグ記録に並ぶ開幕１３連勝を達成。２５日を終えて２０勝４敗で、ア・リーグ東地区の首位に立っている。
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