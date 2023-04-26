ホンダは２６日、電気自動車（ＥＶ）の事業戦略を発表し、国内で２０２６年までに４車種を投入すると明らかにした。半導体の安定調達に向け、受託製造最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）と協業を進めることも表明。バッテリー事業では、高性能の次世代型「全固体電池」の研究開発を加速させる。

三部敏宏社長は東京都内で記者会見し、世界で電動車シフトが加速していることについて「戦略はできており、対応できる」と自信を示した。海外でのＥＶ投入に関しては、北米市場で２５年に中大型ＥＶの販売を開始。中国では販売車種をすべてＥＶに切り替える目標時期を、従来の４０年から３５年に前倒しする。