ホンダ、国内でＥＶ４車種投入 ２６年までに―新戦略発表
2023年04月26日11時26分
ホンダは２６日、電気自動車（ＥＶ）の事業戦略を発表し、国内で２０２６年までに４車種を投入すると明らかにした。北米市場では２５年に中大型ＥＶの販売を開始する。中国では販売車種をすべてＥＶに切り替える目標時期を３５年に前倒しした。
ホンダ、国内でＥＶ４車種投入 ２６年までに―新戦略発表
2023年04月26日11時26分
ホンダは２６日、電気自動車（ＥＶ）の事業戦略を発表し、国内で２０２６年までに４車種を投入すると明らかにした。北米市場では２５年に中大型ＥＶの販売を開始する。中国では販売車種をすべてＥＶに切り替える目標時期を３５年に前倒しした。
関連記事
こんな記事も
「１.５℃の約束」気候変動
ホンダ、国内でＥＶ４車種投入 ２６年までに―新戦略発表(04/26 11:26)
半導体で米韓連携強化 尹大統領、対中は輸出不振(04/26 10:51)
伝統的貿易協定と対立せず 米主導のＩＰＥＦ―通商代表(04/26 08:30)
ＧＭとサムスン、米にＥＶ電池工場 ４０００億円投資、２６年稼働(04/26 07:16)
ＥＵ、国境炭素税の導入承認 １０月から、日本企業に影響も(04/25 22:47)
米韓首脳、「拡大抑止」で声明発表へ 米高官、同盟「新たな次元に」(04/25 08:20)
ＡＩＩＢ、対日協力に意欲 気候変動対策を重視―筆頭副総裁インタビュー(04/25 07:08)
岸田首相、食料安保で連携(04/24 18:39)
三菱電機、自動車機器分社化へ １年内めど、カーナビ撤退(04/24 17:11)
学び直し、積極推進 Ｇ７労働雇用相会合閉幕(04/23 16:46)
食料安保強化へ生産性向上 ウクライナ農業支援―Ｇ７農相声明(04/23 15:52)
ウクライナへの農業支援で一致 食料安保強化へＧ７農相会合開幕―宮崎(04/22 20:53)
ＥＶ、危機感持ち対応 年１５０万台へ生産効率・商品力改善―佐藤トヨタ社長インタビュー(04/22 07:44)
新生トヨタ、試されるＥＶ戦略 巻き返しへ実行力カギ(04/22 07:27)
高級２車種、２～３％値上げ テスラ、米国で(04/21 16:33)
合成燃料、官民で検討加速 脱炭素へ４０年までに商用化―経産省(09/16 18:54)