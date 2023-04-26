欧州サッカー各国リーグ（２５日）
2023年04月26日09時30分
▽イングランド・プレミアリーグ
ウルバーハン ２―０ クリスタルパ
プトン レス
アストンビラ １―０ フ ラ ム
リ ー ズ １―１ レスター
▽スペイン１部リーグ
オサスナ １―０ カディス
ジローナ ４―２ Ｒマドリード
ベティス ０―０ Ｒソシエダー
ド
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（２５日）
2023年04月26日09時30分
▽イングランド・プレミアリーグ
ウルバーハン ２―０ クリスタルパ
プトン レス
アストンビラ １―０ フ ラ ム
リ ー ズ １―１ レスター
▽スペイン１部リーグ
オサスナ １―０ カディス
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ベティス ０―０ Ｒソシエダー
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