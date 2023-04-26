久保はフル出場 スペイン・サッカー
2023年04月26日08時31分
【セビリア（スペイン）時事】サッカーのスペイン１部リーグで２５日、レアル・ソシエダードの久保建英は敵地でのベティス戦にフル出場した。試合は０―０で引き分けた。
久保はフル出場 スペイン・サッカー
2023年04月26日08時31分
【セビリア（スペイン）時事】サッカーのスペイン１部リーグで２５日、レアル・ソシエダードの久保建英は敵地でのベティス戦にフル出場した。試合は０―０で引き分けた。
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