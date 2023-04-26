【ボルティモア時事】米大リーグは２５日、各地で行われ、レッドソックスの吉田はオリオールズ戦に４番左翼で出場し、三回に左前打、四回に右前打を放ち、６連続試合安打とした。複数安打は４戦連続。一回の第１打席は併殺打。

カブスの鈴木はパドレス戦に４番右翼、エンゼルスの大谷はアスレチックス戦に３番指名打者で出場。