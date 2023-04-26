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２６日の朝刊（都内最終版）☆１

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２６日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年04月26日07時09分

【１面トップ】
〔朝日〕スーダン　邦人ら５８人退避　林外相「各国の協力に感謝」
〔毎日〕バイデン氏　再選出馬表明　トランプ氏と「再戦」も　米大統領選
〔読売〕スーダン　邦人ら５８人退避　空自機などで　首都の希望者完了　残る退避希望１人
〔日経〕ＥＵ、生成ＡＩ統一規制論　「メード・ウィズＡＩ」表示案も　各国で温度差　開発は対象外
〔産経〕スーダン邦人退避完了　５８人、自衛隊機や仏協力
〔東京〕殺傷武器輸出　解禁を議論　平和主義　転換の恐れ　自民・公明が初会合　政府、ウクライナ支援など念頭
【共通ニュース】
◆政府「ＡＩ戦略会議」設置へ　政策の司令塔　活用と規制議論
◆ＬＧＢＴ理解増進法案　「与党のみで提出」浮上
◆難民認定に第三者機関　入管法改正案　与党、修正案に「検討」
◆共産　統一選で党勢低迷　１３５議席減　空白県拡大▽京都府市７減　「除名」影響大
◆露外相、安保理討論で議長役　「多国間主義」巡り西側批判　米欧反発「偽善的だ」
◆中国紙幹部　スパイ罪起訴　日本外交官と昼食中　当局が拘束
◆アサヒ、缶ビールは値下げへ　１０月　酒税改正分を反映
◆「双日」本社を家宅捜索　他社の営業秘密持ち出しか
◆「女性トイレ制限」見直しか　性同一性障害職員　最高裁、６月弁論　人事院判定　高裁は「適法」（続）

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