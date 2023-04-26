【１面トップ】

〔朝日〕スーダン 邦人ら５８人退避 林外相「各国の協力に感謝」

〔毎日〕バイデン氏 再選出馬表明 トランプ氏と「再戦」も 米大統領選

〔読売〕スーダン 邦人ら５８人退避 空自機などで 首都の希望者完了 残る退避希望１人

〔日経〕ＥＵ、生成ＡＩ統一規制論 「メード・ウィズＡＩ」表示案も 各国で温度差 開発は対象外

〔産経〕スーダン邦人退避完了 ５８人、自衛隊機や仏協力

〔東京〕殺傷武器輸出 解禁を議論 平和主義 転換の恐れ 自民・公明が初会合 政府、ウクライナ支援など念頭

【共通ニュース】

◆政府「ＡＩ戦略会議」設置へ 政策の司令塔 活用と規制議論

◆ＬＧＢＴ理解増進法案 「与党のみで提出」浮上

◆難民認定に第三者機関 入管法改正案 与党、修正案に「検討」

◆共産 統一選で党勢低迷 １３５議席減 空白県拡大▽京都府市７減 「除名」影響大

◆露外相、安保理討論で議長役 「多国間主義」巡り西側批判 米欧反発「偽善的だ」

◆中国紙幹部 スパイ罪起訴 日本外交官と昼食中 当局が拘束

◆アサヒ、缶ビールは値下げへ １０月 酒税改正分を反映

◆「双日」本社を家宅捜索 他社の営業秘密持ち出しか

◆「女性トイレ制限」見直しか 性同一性障害職員 最高裁、６月弁論 人事院判定 高裁は「適法」（続）