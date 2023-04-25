西武は投打がかみ合った。一回に中村が先制２ラン。四回に１点を加え、七回にはマキノンの右前打と佐藤龍の二塁打で２点を挙げた。松本は７回１失点で２勝目。増田が４セーブ目。ロッテの反撃はソロ３本にとどまり、連勝が３で止まった。