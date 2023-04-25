ＤｅＮＡは一回、牧の二塁打で先制。五回の伊藤の２点二塁打などで加点し、七回には関根がランニング本塁打を放った。ガゼルマンは６回無失点で３勝目。山崎が７セーブ目。ヤクルトは七回に３点を返したが及ばず、３連敗を喫した。