経済同友会の桜田謙悟代表幹事と連合の芳野友子会長は２５日、東京都内で会談し、少子化対策や賃上げなどの中長期的な成長策について議論した。芳野氏は終了後に記者団の取材に応じ、少子化対策の財源について「国民が広く負担していくべきだ。税や財政の見直しなども含め、幅広い財源確保策を検討すべきだという考え方を伝えた」と説明した。これに対し、桜田氏も「われわれと（連合は）全く同じだ」と応じた。