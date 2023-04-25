セが追加日程発表 プロ野球
2023年04月25日18時26分
セ・リーグは２５日、阪神―巨人（甲子園）が中止となったため、９月２１日の同カード予備日を正式日程にすると発表した。試合開始は午後６時。
セが追加日程発表 プロ野球
2023年04月25日18時26分
セ・リーグは２５日、阪神―巨人（甲子園）が中止となったため、９月２１日の同カード予備日を正式日程にすると発表した。試合開始は午後６時。
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