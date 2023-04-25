国内では２５日、新たに１万２８４７人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の火曜日と比べ約９７０人増えた。新たな死者は４１人、重症者は５９人で前日から２人増えた。



【詳報】新型コロナウイルス 国内の状況

東京都では、新たに１９０９人の感染を確認。新規感染者は前週の火曜日と比べ２１３人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日比２人減の３人だった。