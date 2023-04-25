国内感染、新たに１万２８４７人 前週比９７０人増―新型コロナ
2023年04月25日19時32分
国内では２５日、新たに１万２８４７人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の火曜日と比べ約９７０人増えた。新たな死者は４１人、重症者は５９人で前日から２人増えた。
東京都では、新たに１９０９人の感染を確認。新規感染者は前週の火曜日と比べ２１３人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日比２人減の３人だった。
国内感染、新たに１万２８４７人 前週比９７０人増―…
2023年04月25日19時32分
国内では２５日、新たに１万２８４７人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の火曜日と比べ約９７０人増えた。新たな死者は４１人、重症者は５９人で前日から２人増えた。
東京都では、新たに１９０９人の感染を確認。新規感染者は前週の火曜日と比べ２１３人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日比２人減の３人だった。
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