２６日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年04月25日17時27分
▽日本ハム・鈴木―オリックス・田嶋（エスコンフィールド）
▽ロッテ・小島―西武・隅田（ゾゾマリン）
▽ソフトバンク・和田―楽天・早川（福岡ペイペイドーム）
２６日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
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