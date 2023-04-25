自民青年局が台湾訪問へ 蔡総統と会談、来月３日から
2023年04月25日17時10分
自民党青年局は２５日、５月３～７日の日程で台湾を訪問すると発表した。鈴木憲和局長（衆院議員）らで構成する議員団が蔡英文総統らと会談する。台湾は来年１月に総統選を控えており、各党の有力候補者との面会も予定している。
自民青年局が台湾訪問へ 蔡総統と会談、来月３日から
2023年04月25日17時10分
自民党青年局は２５日、５月３～７日の日程で台湾を訪問すると発表した。鈴木憲和局長（衆院議員）らで構成する議員団が蔡英文総統らと会談する。台湾は来年１月に総統選を控えており、各党の有力候補者との面会も予定している。
こんな記事も
政治用語
政治
精神科病院に改善命令 患者虐待、再発防止求める―東京都(04/25 18:24)
「生成ＡＩ」活用へ環境整備 日本語アプリの開発促進―政府(04/25 18:22)
ＬＧＢＴ法案、２８日めど本格議論 自民特命委が方針確認(04/25 18:20)
中国空母「山東」が帰港か 発着艦６２０回、過去最多―防衛省(04/25 17:58)
スーダンから５８人退避 邦人出国、首都で完了―自衛隊機も活用(04/25 17:34)
与党、第三者機関「設置を検討」 入管法修正協議、立民の対応焦点(04/25 17:12)
自民青年局が台湾訪問へ 蔡総統と会談、来月３日から(04/25 17:10)
公正な労働市場実現を 社会保障改革で提言―令和臨調(04/25 17:07)
「殺傷力」輸出の是非焦点 装備移転見直し、自公が初協議(04/25 16:57)
立民、補選全敗で総括着手 執行部責任問う声も(04/25 16:46)
Ｊアラート、避難解除も発令 北海道落下の予測訂正で(04/25 16:22)
駐日米大使「同盟超えた友情」示す 大阪・関西万博へ参加契約(04/25 16:13)
衆参補選は辛勝 自公党首「謙虚に」(04/25 15:51)
首相動静（４月２５日）(04/25 15:47)
国民代表、維新との連携意欲(04/25 12:43)
自民幹事長、米フロリダ知事と面会(04/25 12:18)
与党、入管法の修正案提示(04/25 12:16)
岸田首相、サミットで国際保健議論(04/25 12:06)
復興拠点の避難解除、正式決定 福島・飯舘で来月１日―政府(04/25 12:04)
スーダン首都の邦人退避完了 自衛隊機活用、家族含め５８人―仏政府も協力(04/25 11:55)
北朝鮮ミサイルで説明会 政府、沖縄など自治体向け(04/25 11:33)
国連憲章巡り安保理会合 ロシア主宰、日米欧反発(04/25 09:51)
スーダン首都ハルツームの邦人退避完了 岸田首相(04/25 08:39)
首相解散判断に不安材料も 自民５補選勝ち越し―立民動揺、維新勢い(04/25 07:09)
首相動静（４月２４日）(04/25 00:58)
邦人ら４５人、スーダンから退避 自衛隊機でジブチへ(04/25 00:42)
停戦終了、情勢悪化の懸念 日本人、スーダン脱出―外国人退避続く(04/25 00:31)
女性市議、初めて２割超に 町村議も１５．４％で最高―総務省調べ(04/25 00:16)
日本「許し請うべきでない」 韓国大統領、未来志向を強調(04/24 23:14)
「自民と連立したら終わり」 藤田維新幹事長(04/24 21:37)