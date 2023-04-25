ＮＢＡプレーオフ（２４日）
2023年04月25日16時59分
【東カンファレンス１回戦】
▽第４戦・マイアミ（ヒート３勝１敗）
ヒ ー ト １１９ ２８―３３ １１４ バックス
２２―２４
２８―３２
４１―２５
【西カンファレンス１回戦】
▽第４戦・ロサンゼルス（レーカーズ３勝１敗）
レーカーズ １１７ ２９―２３ １１１ グリズリー
２５―２９ ズ
２７―３１
２３―２１
延 長
１３―７
（時事）
ＮＢＡプレーオフ（２４日）
2023年04月25日16時59分
【東カンファレンス１回戦】
▽第４戦・マイアミ（ヒート３勝１敗）
ヒ ー ト １１９ ２８―３３ １１４ バックス
２２―２４
２８―３２
４１―２５
【西カンファレンス１回戦】
▽第４戦・ロサンゼルス（レーカーズ３勝１敗）
レーカーズ １１７ ２９―２３ １１１ グリズリー
２５―２９ ズ
２７―３１
２３―２１
延 長
１３―７
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