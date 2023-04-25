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第一生命、国内債を積み増し　２３年度運用計画

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第一生命、国内債を積み増し　２３年度運用計画

2023年04月25日16時50分

　第一生命保険は２５日、２０２３年度の運用計画を明らかにした。金利リスクの削減に対応し、国内債を積み増す一方、外国債券は減少させる。

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