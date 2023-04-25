時事通信社は２５日の取締役会で、境克彦社長を再任するなどの役員人事を内定した。６月２４日の定時株主総会とその後の取締役会で正式決定する。皆川毅取締役、吉永正幸監査役は退任する。

内定した新役員体制と、新任の取締役、監査役の略歴は次の通り。

代表取締役社長 境克彦＝編集、コンテンツ戦略統括▽常務取締役 梅本逸郎＝社長室、財務・経理、関連事業担当▽取締役 杉本一郎＝業務、システム開発担当▽同 加瀬林善信＝総合メディア、スポーツ事業担当▽同 矢野英樹＝総務、労務、法務担当▽同 岸田芳樹（新任）＝国際担当、国際室長を委嘱▽同 藤野清光（新任）＝編集、コンテンツ戦略担当、編集局長を委嘱▽監査役 柵木真也（新任）

岸田 芳樹氏（きしだ・よしき）関西大院修了。８６年時事通信社入社。ワシントン支局長、外信部長、那覇支局長、ニューヨーク総局長などを経て２２年１０月国際室長。６２歳。兵庫県出身。

藤野 清光氏（ふじの・きよみつ）早大一文卒。８８年時事通信社入社。高知支局長、政治部長、編集局総務、仙台支社長などを経て２２年７月編集局次長。５８歳。山口県出身。

柵木 真也氏（ませぎ・しんや）早大政経卒。８４年時事通信社入社。福島支局長、秘書部長、横浜総局長、内外情勢調査会事務局長などを経て２１年６月時事通信ホール支配人。６１歳。東京都出身。