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境社長を再任へ　時事通信社

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境社長を再任へ　時事通信社

2023年04月25日16時40分

　時事通信社は２５日の取締役会で、境克彦社長を再任するなどの役員人事を内定した。６月２４日の定時株主総会とその後の取締役会で正式決定する。皆川毅取締役、吉永正幸監査役は退任する。
　内定した新役員体制と、新任の取締役、監査役の略歴は次の通り。
　代表取締役社長　境克彦＝編集、コンテンツ戦略統括▽常務取締役　梅本逸郎＝社長室、財務・経理、関連事業担当▽取締役　杉本一郎＝業務、システム開発担当▽同　加瀬林善信＝総合メディア、スポーツ事業担当▽同　矢野英樹＝総務、労務、法務担当▽同　岸田芳樹（新任）＝国際担当、国際室長を委嘱▽同　藤野清光（新任）＝編集、コンテンツ戦略担当、編集局長を委嘱▽監査役　柵木真也（新任）
　岸田　芳樹氏（きしだ・よしき）関西大院修了。８６年時事通信社入社。ワシントン支局長、外信部長、那覇支局長、ニューヨーク総局長などを経て２２年１０月国際室長。６２歳。兵庫県出身。
　藤野　清光氏（ふじの・きよみつ）早大一文卒。８８年時事通信社入社。高知支局長、政治部長、編集局総務、仙台支社長などを経て２２年７月編集局次長。５８歳。山口県出身。
　柵木　真也氏（ませぎ・しんや）早大政経卒。８４年時事通信社入社。福島支局長、秘書部長、横浜総局長、内外情勢調査会事務局長などを経て２１年６月時事通信ホール支配人。６１歳。東京都出身。

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