２６円高の２万８６２０円０７銭 ２５日の平均株価
2023年04月25日15時06分
２５日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８６２０円０７銭と前日終値比２６円５５銭高で終わった。出来高は概算で９億６２００万株。
２６円高の２万８６２０円０７銭 ２５日の平均株価
2023年04月25日15時06分
２５日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８６２０円０７銭と前日終値比２６円５５銭高で終わった。出来高は概算で９億６２００万株。
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