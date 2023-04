ジョージア州ダルース--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 「あなたの農業会社」というスローガンを掲げる、農業機械と高精密農業技術の世界的な製造・販売会社であるアグコ・コーポレーション(NYSE: AGCO)は本日、ウーマン・イン・マニュファクチャリングが「2023年ウーマン・メイク・アワード」の受賞者として、カンザス州ヘストンにあるアグコの施設で働く製造管理者のマリア・アレマンを選出したと発表しました。この名誉ある賞は、製造業における女性リーダーを表彰し、製造業のキャリアを目指す次世代の女性人材を引き上げることを奨励するものです。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230425005874/ja/

(L-R) Jessica Stone, Director of Supply Chain in Hesston, KS; Rachel Giannini, VP of Communications, Chief Communications Officer; Tim Millwood, SVP, Chief Supply Chain Officer; Maria Aleman, Production Supervisor; Russ Haug, Senior Manager of Operations; Ivory Harris, SVP, Chief Human Resources Officer; Eric Fisher, VP Manufacturing, NA; Julie Reese, Corporate Communications Director pose together at the 2023 Women Make Awards to celebrate award winners in Washington, D.C. on April 20, 2023. (Photo: Business Wire)