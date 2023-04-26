ジョージア州ダルース--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 「あなたの農業会社」というスローガンを掲げる、農業機械と高精密農業技術の世界的な製造・販売会社であるアグコ・コーポレーション（NYSE: AGCO）は本日、ウーマン・イン・マニュファクチャリングが「2023年ウーマン・メイク・アワード」の受賞者として、カンザス州ヘストンにあるアグコの施設で働く製造管理者のマリア・アレマンを選出したと発表しました。この名誉ある賞は、製造業における女性リーダーを表彰し、製造業のキャリアを目指す次世代の女性人材を引き上げることを奨励するものです。

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(L-R) Jessica Stone, Director of Supply Chain in Hesston, KS; Rachel Giannini, VP of Communications, Chief Communications Officer; Tim Millwood, SVP, Chief Supply Chain Officer; Maria Aleman, Production Supervisor; Russ Haug, Senior Manager of Operations; Ivory Harris, SVP, Chief Human Resources Officer; Eric Fisher, VP Manufacturing, NA; Julie Reese, Corporate Communications Director pose together at the 2023 Women Make Awards to celebrate award winners in Washington, D.C. on April 20, 2023. (Photo: Business Wire)

「マリアは、同僚や地域社会にポジティブな変化をもたらすために真摯に働く、優れたプロフェッショナルです。」と、アグコ上級副社長兼最高サプライチェーン責任者のティム・ミルウッドは述べています。さらに、「彼女は、製造業における女性の模範であり、農家の方々に高品質の製品をお届けし、従業員の安全と育成を徹底するアグコの献身的な姿勢を示しています。我々は、彼女の受賞をとても誇りに思います」と続けています。

アレマンは、アグコで生産現場の資材取扱者としてキャリアをスタートし、製造管理者にまで昇進しました。協調的なリーダーであり、積極的な安全推進者として広く評価されています。

コーナーストーン・ビルディング・ブランズの社長兼CEOでウーマン・メイク・アワードの議長を務めるローズ・リー氏は、「2023年のウーマン・メイク・アワードの受賞者とエマージング・リーダーズが、極めて優れた才能と実績を備えていることは間違いないでしょう。」と述べています。また、続けて「彼女たちは、幅広い年齢層の女性や少女を勇気づけ、支援することに献身的な役割を果たす優れた模範となる存在です。彼女たちのお手本が、私たちが奉仕する地域社会と同じように多様性のある業界を作る方法なのです」と語っています。

マニュファクチャリング研究所の一部門であるウーマン・イン・マニュファクチャリングは、あらゆるレベルの科学、技術、エンジニアリング、生産のキャリアにおいて、企業やコミュニティで顕著な成果を上げた女性を称賛しています。ウーマン・メイク・アワードは、かつてステップ・アヘッド・アワードと呼ばれていたもので、女性たちに対して、前向きに行動し、次世代を鼓舞するためのツールとモチベーションをお届けしています。2012年のプログラム開始以来、製造業における秀逸なリーダーシップの発揮を評価され、アグコ所属の17名の女性がマニュファクチャリング研究所から表彰を受けました。

AGCOについて

アグコ（NYSE:AGCO）は、農業機械と精密農業技術の設計・製造・販売における世界的リーダー企業です。アグコは、Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Planting®、Valtra®といったコアブランドを含む差別化されたブランド・ポートフォリオを通じて顧客価値を提供しています。Fuse®スマート農業ソリューションを備えたアグコのフルラインの機器とサービスは、世界に食糧を持続可能な形で供給する農業従事者を支援します。1990年に設立され、米国ジョージア州ダルースに本社を構えるアグコは、2022年に約127億ドルの売上高を記録しました。詳しい情報については、www.AGCOcorp.comをご覧ください。同社のニュース、情報、イベントについては、Twitterで@AGCOCorpをフォローしてください。Twitterでの財務に関するニュースについては、ハッシュタグ#AGCOIRの投稿をフォローしてください。

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