マサチューセッツ州ウェストフォード--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- パフォーマンス管理、サイバーセキュリティ、DDoS対策ソリューションのリーディングプロバイダーであるネットスカウトシステムズ(NASDAQ:NTCT)は、フォレスター・コンサルティングに委託した、NETSCOUT nGeniusの導入によるコスト削減とビジネス効果を評価するTotal Economic Impact™(総経済効果調査)の結果を本日発表しました。これは、NETSCOUT nGenius®Enterprise Performance Management ソリューションを導入し、アプリケーションのパフォーマンスとエンドユーザーエクスペリエンスをリアルタイムで監視することによるコスト削減とビジネス上のメリットを評価するものです。

財務評価とソリューションを導入した意思決定者へのインタビューに基づき、フォレスターの調査では、nGenius Enterprise Performance Management ソリューションは3年間で、インタビューしたさまざま分野の顧客に以下のメリットを提供したことが判明しました。

3年間で234%の総合投資利益率(ROI)を実現

3年間で694万ドル、現在の価値で486万ドルの利益

ITオペレーションチームがインシデント管理に費やすインシデントあたりの業務時間を80%以上削減

顧客対応エージェントの収益生産性が7.5%向上

投資回収期間6か月以内

「企業はミッションクリティカルなアプリケーションに依存しており、コストにつながるダウンタイムやパフォーマンスの問題を許容することはできません。フォレスターの調査によると、nGenius Enterprise Performance Managementを使用している組織は、根本原因の迅速な解決と内部リソースの効率的活用を可能にすることにより、長時間のダウンタイムと収益の損失を回避し、高い投資対効果を達成できると考えています」 と、最高執行責任者であるマイケル・サバドスは述べています。

ネットスカウトの顧客へのインタビューによれば、同社は、積極的なモニタリングによるパフォーマンス低下インシデントの減少、販売後の充実したサポートなど、さらに多くのメリットを提供していることがわかりました。

調査結果をご覧になりたい方は同社のウェブサイトをご覧ください。

ネットスカウトについて

ネットスカウトシステムズ(NASDAQ: NTCT)は、同社独自の可視化プラットフォームとその先駆的な技術であるディープパケットインスペクション・アット・スケールを通じて、サイバー攻撃やパフォーマンス・可用性の障害から接続世界を保護します。ネットスカウトは、世界最大級の企業、サービスプロバイダー、公共部門にサービスを提供しています。詳しくはwww.netscout.comをご覧になるか、またはLinkedIn、TwitterまたはFacebookでネットスカウトをフォローしてください。

